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Противник продовжує обстріли: яка ситуація в Луганській області

6 квітня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Луганської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В останню добу в зоні АТО противник продовжує обстріл по населених пунктах на Лиманському та Куп'янському напрямах. Однак завдяки точності української артилерії по тилах окупантів вони змушені зосереджувати вогневий вплив лише на тих ділянках, де є гостра потреба.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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У районах Невського та Серебрянського лісництва противник проводив невдалі наступальні операції. Авіація українських Збройних сил завдала 17 ударів по позиціях окупантів, і наші захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан" та Supercam.

Підрозділи ракетних військ та артилерії знищили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

На Лисичанщині розпочав роботу пересувний пункт для оформлення паспорта росії. У місті безкоштовно підвозитимуть людей для отримання документів. Проте за 9 місяців окупації росіянам не вдалося відкрити паспортний стіл у Лисичанську.

У магазинах Білокуракінщини з'явилася продукція іранського виробника Sabah Industrial Group, що є прикладом імпортозаміщення в рамках антиросійських санкцій.

Попри агресію з боку окупантів, українські захисники продовжують успішно відбивати напади й застосовувати ефективні удари по позиціях противника.

Нагадаємо, що військові росії продовжують грабувати мирне населення. Вони надають особисте житло українців на тимчасово окупованих територіях.

У місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців росії у квартири та будинки, які тимчасово залишили українці.

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