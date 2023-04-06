Противник продолжает обстрелы: какая ситуация в Луганской области

Обстрел Луганской области

В последние сутки в зоне АТО противник продолжает обстрелы по населенным пунктам на Лиманском и Купянском направлениях. Однако благодаря точности украинской артиллерии по тылам оккупантов, они вынуждены сосредотачивать огневое влияние только на тех участках, где есть острая потребность.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

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Ситуация в Луганской области

В районах Невского и Серебрянского лесничества противник проводил неудачные наступательные операции. Авиация украинских Вооруженных сил нанесла 17 ударов по позициям оккупантов, и наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

На Лисичанщине начал работу передвижной пункт для оформления паспорта россии. В городе будут бесплатно подвозить людей для получения документов. Однако за 9 месяцев оккупации, россиянам не удалось открыть паспортный стол в Лисичанске.

В магазинах Белокуракинщины появилась продукция иранского производителя Sabah Industrial Group, что является примером импортозамещения в рамках антироссийских санкций.

Несмотря на продолжающуюся агрессию со стороны оккупантов, украинские защитники продолжают успешно отражать нападения и применять эффективные удары по позициям противника.

Напомним, что военные рф продолжают грабить мирное население. Они присваивают личное жилье украинцев на временно оккупированных территориях.

В городе Старобельск Луганской области, так называемая оккупационная власть использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих россии в квартиры и дома, которые временно оставили украинцы.