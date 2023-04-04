В Луганской области оккупационные власти заселяют военных рф в дома украинцев, — Генштаб

Оккупанты

Военные рф продолжают грабить мирное население. Они присваивают личное жилье украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генштаб.

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В городе Старобельск Луганской области, так называемая оккупационная власть использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих россии в квартиры и дома, которые временно оставили украинцы.

"Такие действия происходят под видом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами", — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении. Это происходит без всяких объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что в Каховском районе Херсонской области население продолжает испытывать давление со стороны российских оккупантов в некоторых населенных пунктах. Один из недавних случаев произошел 2 апреля, когда жителям запретили покидать свои дома и выходить на улицы, а все общественные места, такие как торговые центры, магазины и больницы, были закрыты в сутки.

Добавим, в Красноперекопске, на севере оккупированной АР Крым, представители ФСБ россии начали процесс тотальной фильтрации. В ходе этого процесса проходят многочисленные допросы, избиения гражданского населения и т.д.