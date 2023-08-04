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Провокації "вагнерівців": у НАТО зробили заяву

4 серпня 2023 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Провокації "вагнерівців": у НАТО зробили заяву
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Найманці ПВК "Вагнер", які дислокуються у Білорусі, можуть зробити провокації щодо країн НАТО. Якщо це все таки станеться, Альянс розцінюватиме це як дії, які підтримуються Кремлем, а також відповість відповідними діями. 

Про це заявив посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш.

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Що сказав посол 

Відтак, посол оцінює можливість провокацій з боку "вагнерівців" як "відносно невисоку". Однак, за його словами, повністю виключати таку можливість не можна. 

У випадку, якщо це дійсно станеться, НАТО розцінить подібні дії як такі, що підтримуються Кремлем. До того ж відповість відповідними кроками. Як стверджує дипломат, твердження про те, що угруповання є приватною компанією, не матиме значення. 

"Я впевнений, що НАТО готовий реагувати відповідно до потреб ситуації", — зазначив Рієкстінш.

Нагадаємо, 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Додамо, у мережі виклали фото, на якому зображений боєць ПВК "Вагнера" на кордоні з Польщею. Справжність фото не підтверджена.

Також ми писали, що через зростаючу небезпеку нападу з боку "вагнерівців" на Сувальський коридор прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. 

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