Провокации "вагнеровцев": в НАТО сделали заявление

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

Наемники ЧВК "Вагнер", которые дислоцируются в Беларуси, могут сделать провокации в отношении стран НАТО. Если это все же произойдет, Североатлантический союз будет расценивать это как действия, поддерживаемые Кремлем, а также ответит соответствующими действиями.

Об этом заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстинш.

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Что сказал посол

Следовательно, посол оценивает возможность провокаций со стороны "вагнеровцев" как "относительно невысокую". Однако, по его словам, полностью исключать подобную возможность нельзя.

В случае, если это действительно произойдет, НАТО расценит подобные действия как поддерживаемые Кремлем. К тому же ответит ответными шагами. Как утверждает дипломат, утверждение о том, что группировка является частной компанией, не будет иметь значения.

"Я уверен, что НАТО готова реагировать в соответствии с потребностями ситуации", — отметил Риекстинш.

Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Добавим, в сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.

Также мы писали, что из-за растущей опасности нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.