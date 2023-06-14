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Путін бере паузу: хоче перечекати контрнаступ ЗСУ

14 червня 2023 04:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путін бере паузу: хоче перечекати контрнаступ ЗСУ
Російський президент Володимир Путін. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російський президент Володимир Путін хоче дочекатися, чим закінчиться контрнаступ Збройних Сил України.

Про це Путін заявив на зустрічі з так званими "воєнкорами". Повідомляють російські ЗМІ

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Під час зустрічі з журналістами президент РФ зазначив, що на ведення війни у нього є плани "різного характеру". Але потрібно дочекатися  завершення контрнаступу ЗСУ.

Його запитали, як далеко піде Росія у війні проти України "цього разу", до яких кордонів.

"У нас є плани різного характеру залежно від тієї ситуації, яка складеться тоді, коли ми вважатимемо за потрібне щось робити", — заявив Путін.

Втім, російський диктатор при цьому не озвучив, що робитиме особисто він, коли російські підрозділи після наступу українського війська будуть вщент розбиті. Адже в Україні ніхто не сумніваєься в успіху ЗСУ.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Президент РФ Володимир Путін не дасть згоди на проведення мирних переговорів з Україною до президентських виборів у США. Російський диктатор чекає на результати. За словами Борреля, війна Росії проти України тривала б по-іншому, якщо б президентом США залишився Дональд Трамп, а не Джо Байден.

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