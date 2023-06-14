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Путин берет паузу: хочет переждать контрнаступление ВСУ

14 июня 2023 04:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путин берет паузу: хочет переждать контрнаступление ВСУ
Российский президент Владимир Путин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российский президент Владимир Путин хочет дождаться, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом Путин заявил на встрече с так называемыми "военкорами". Сообщают российские СМИ.

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В ходе встречи с журналистами президент РФ отметил, что на ведение войны у него есть планы "разного характера". Но нужно дождаться завершения контрнаступления ВСУ.

Его спросили, как далеко пойдет Россия в войне против Украины "на этот раз", до каких границ.

"У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы сочтем нужным что-то делать", — заявил Путин.

Впрочем, российский диктатор при этом не озвучил, что будет делать лично он, когда российские подразделения после наступления украинской армии будут практически разбиты. Ведь в Украине никто не сомневается в успехе ВСУ.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что президент РФ Владимир Путин не даст согласия на проведение мирных переговоров с Украиной до президентских выборов в США. Российский диктатор ждет результатов. По словам Борреля, война России против Украины продолжалась бы по-другому, если бы президентом США остался Дональд Трамп, а не Джо Байден.

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