Путин приказал оккупировать армии рф Донецкую и Луганскую области до марта

Путин дал приказ армии рф оккупировать Донецкую и Луганскую области до марта, — разведка
Президент россии владимир путин дал приказ своим войскам полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. По плану кремля они должны это сделать до марта.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
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Что известно
В разведке отмечают, что россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны. По их данным российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку свои дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику.
"По данным военной разведки Украины, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", — подчеркнул Андрей Черняк.
Кроме того, представитель украинской разведки отметил, что россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.
"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне россии против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", — добавил Черняк.
Напомним, накануне в минобороны Беларуси отчитались, что их военные прошли учения по использованию ракетного комплекса "Искандер".
Стоит отметить, что именно такой ракетой класса земля-земля российские оккупанты атаковали жилой многоквартирный дом в Краматорске, в результате чего погибли два мирных человека.