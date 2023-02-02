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Путин дал приказ армии рф оккупировать Донецкую и Луганскую области до марта, — разведка

2 февраля 2023 10:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Путин приказал оккупировать армии рф Донецкую и Луганскую области до марта
Кремлевский диктатор владимир путин
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Президент россии владимир путин дал приказ своим войскам полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. По плану кремля они должны это сделать до марта.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

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Что известно

В разведке отмечают, что россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны. По их данным российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку свои дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику.

"По данным военной разведки Украины, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", — подчеркнул Андрей Черняк.

Кроме того, представитель украинской разведки отметил, что россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне россии против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", — добавил Черняк.

Напомним, накануне в минобороны Беларуси отчитались, что их военные прошли учения по использованию ракетного комплекса "Искандер".

Стоит отметить, что именно такой ракетой класса земля-земля российские оккупанты атаковали жилой многоквартирный дом в Краматорске, в результате чего погибли два мирных человека.

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