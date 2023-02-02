В ДСНС оновили дані щодо загиблих та поранених через атаку рф по Краматорську

В ДСНС уточнили кількість загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару рф по Краматорську
Внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб. Окупанти випустили ракету "Іскандер" по житловому багатоквартирному будинку.
Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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Наслідки обстрілів
Вчора, 1 лютого, росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області. Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.
"Внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла трьох загиблих осіб та дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)", — повідомили у ДСНС.
Відомо, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину росії. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку, пишуть в поліції.
Зазначимо, що ворожі війська завдали удару по Краматорську балістичною ракетою класу земля-земля "Іскандер-К".
Нагадаємо, днями армія росії обстріляла житловий масив у Бахмуті Донецької області. Внаслідок чергової атаки загинула 12-річна дитина та чоловік.
Крім того, поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ятеро містян.
Також ми писали, за 30 січня російські окупаційні війська поранили трьох цивільних осіб у Донецькій області. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.