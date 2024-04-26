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Путін готує заміну Кадирову — керівник чеченського руху Єдина сила

26 квітня 2024 01:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кого Путін хоче призначити замість Кадирова главою Чеченської Республіки
Російський диктатор Путін і лідер Чечні Кадиров. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Кремль не зацікалений, аби Чеченську Республіку очолював чеченець. Тому Рамзана Кадирова можуть замінити на етнічного росіянина, що стане генерал-губернатором республіки. 

Про це в інтерв'ю "Ми — Україна" заявив керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов. 

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За словами Сулейманова, Кадиров сподівається, що ця посада завжди належатиме його родини, його клану. Але в Чечні ніколи не було передумов для влади на кшталт царської. Це взагалі суперечить менталітету чеченського народу.

"Ми бачимо, що ця система дає збій, його оточення гризеться. А Москва, я переконаний, не буде туди призначати когось із найближчого оточення Кадирова, вони будуть готувати нову кандидатуру. Чеченець на чолі Чеченської Республіки Кремлю не потрібен. Кремлю буде спокійніше, якщо буде звичайна система — президент, який-небудь губернатор, а у випадку Чечні — який-небудь генерал-губерантор, швидше за все —  який-небудь військовий. Чеченцям ніколи не дозволяли очолювати свою республіку. Там завжди був або етнічний росіянин, або виходець іншої нації", — сказав керівник чеченського руху "Єдина сила". 

Нагадаємо, днями низка російських ЗМІ повідомила, щл очільник Чеченської Республіки Росії Рамзан Кадиров смертельно хворий. Він вже понад п'ять років нездужає через некроз підшлункової залози.

Раніше Кадиров повідомив про вступ 3000 колишніх бійців приватної військової компанії "Вагнер" до елітного підрозділу спецназу "Ахмат"

володимир путін
Рамзан Кадиров
Чеченська республіка

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