Кого Путин хочет назначить вместо Кадырова главой Чеченской Республики

Российский диктатор Путин и лидер Чечни Кадыров. Фото иллюстративное: Wikimedia Commons

Кремль не заинтересован, чтобы Чеченскую Республику возглавлял чеченец. Поэтому Рамзана Кадырова могут заменить этническим россиянином, который станет генерал-губернатором республики.

Об этом в интервью "Мы — Украина" заявил руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов.

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По словам Сулейманова, Кадыров надеется, что этот пост всегда будет принадлежать его семье, его клану. Но в Чечне никогда не было предпосылок для власти вроде царской. Это вообще противоречит менталитету чеченского народа.

"Мы видим, что эта система дает сбой, его окружение грызется. А Москва, я убежден, не будет туда назначать кого-нибудь из ближайшего окружения Кадырова, они будут готовить новую кандидатуру. Чеченец во главе Чеченской Республики Кремлю не нужен. Кремлю будет спокойнее, если будет обычная система — президент, какой-нибудь губернатор, а в случае Чечни — какой-нибудь генерал-губерантор, скорее всего — какой-нибудь военный. Чеченцам никогда не разрешали возглавлять свою республику. Там всегда был либо этнический русский, либо выходец из другой нации", — сказал руководитель чеченского движения "Единая сила".

Напомним, на днях ряд российских СМИ сообщили, что глава Чеченской Республики России Рамзан Кадыров смертельно болен. Он уже более пяти лет страдает некрозом поджелудочной железы.

Ранее Кадыров сообщил о вступлении 3000 бывших бойцов частной военной компании "Вагнер" в элитное подразделение спецназа "Ахмат".