Путін хоче використати головування рф в Радбезі ООН, як легалізацію агресії, — ISW
Влада кремля готується до головування росії в Радбезі ООН. Аналітики вважають, що путін спробує використати це для легалізації агресії рф.
Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).
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Вже наступного місяця відбудеться засідання щодо депортації українських дітей до рф і це була ініціатива самого кремля. В ISW вважають, що саме з цим можуть бути пов'язані останні заяви путіна щодо "відданості росії статуту ООН".
В Інституті вивчення війни кажуть, що росія продовжує використовувати свою позицію в РБ ООН як базу для проєкції влади. На думку експертів, путін встановлює інформаційні умови для демонстрації передбачуваної відданості рф Радбезу, щоб продовжувати використовувати зброю і право вето рф в ООН у найближчі місяці.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що слідчий комітет росії відкрив карну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду.
Як відомо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.
В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.