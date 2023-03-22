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Путин хочет использовать председательство рф в Совбезе ООН, как легализацию агрессии, — ISW

22 марта 2023 07:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В апреле рф будет председательствовать в Совете Безопасности ООН
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Власти кремля готовятся к председательству россии в Совбезе ООН. Аналитики считают, что путин попытается использовать это для легализации агрессии рф.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

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Уже в следующем месяце состоится заседание по депортации украинских детей в рф и это была инициатива самого кремля. В ISW считают, что именно с этим могут быть связаны последние заявления путина о "приверженности россии уставу ООН".

В Институте изучения войны говорят, что россия продолжает использовать свою позицию в СБ ООН как базу для проекции власти. По мнению экспертов, путин устанавливает информационные условия для демонстрации предполагаемой преданности россии Совбеза, чтобы продолжать использовать оружие и право вето рф в ООН в ближайшие месяцы.

Напомним, накануне мы писали, что следственный комитет россии открыл уголовное дело против судей Международного уголовного суда.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии марии львовой-беловой. Оба обвиняются в похищениях украинских детей и вывозе их в россию.

В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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