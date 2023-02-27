Путін може зіткнутися з нестачею мобілізованих, — ISW

Мобілізовані росіяни

Президент рф володимир путін може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу в найближчі роки й може знадобитися збільшення кількості призовників для термінової служби. На сьогодні, щорічно у рф закликається близько 260 тисяч новобранців.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Нестача мобілізованих

У повідомленні йдеться, що зі збільшенням кількості "строковиків" можуть виникнути проблеми у зв'язку з демографічною ситуацією в країні. При цьому щороку в росії з'являється приблизно 800 тисяч юнаків, які досягають 18-річчя, але цього числа може не вистачити, щоб задовольнити потребу призовників на термінову службу.

Крім того, збільшення кількості терміновиків може призвести до збільшення числа фізично слабких солдатів та "вимивання" молодих чоловіків з економіки країни.

У зв'язку з цим, збільшення кількості терміновиків може вплинути на стратегію розвитку економіки рф.

Нагадаємо, що російська влада проводить приховану мобілізацію, щоб компенсувати великі втрати на війні. У північнокавказьких регіонах до армії забирають усіх чоловіків, незалежно стану здоров'я.

За інформацією української розвідки, у рф триває прихована мобілізація. Це необхідно для того, щоб компенсувати великі втрати окупаційних підрозділів на війні.

Активний мобілізаційний процес продовжується на Північному Кавказі. Там, наголосив український Генштаб, мобілізації підлягають фактично всі чоловіки незалежно від стану здоров'я та бажання воювати.