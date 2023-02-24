Россия продолжает скрытую мобилизацию, на Кавказе "гребут" всех подряд, особенно осужденных, — Генштаб

В некоторых российских регионах мобилизация является принудительной и тотальной

Российские власти проводят скрытую мобилизацию, чтобы компенсировать большие потери на войне. В северокавказских регионах в армию забирают всех мужчин, независимо от состояния здоровья.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Скрытая мобилизация в россии

По информации украинской разведки, в россии продолжается скрытая мобилизация. Это необходимо для того, чтобы компенсировать большие потери оккупационных подразделений на войне.

Активный мобилизационный процесс продолжается на Северном Кавказе. Там, отметил украинский Генштаб, мобилизации подлежат фактически все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать.

Заключенные не только для Пригожина

Большая часть мобилизованных в этих российских регионах — это отбывающие наказание в тюрьмах и колониях или те, кто ранее был осужден за какие-то преступления.

Ранее к такой практике прибегал только владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, что в середине февраля в оккупированном Мариуполе оккупанты начали открытую мобилизацию.

Фото из российских СМИ