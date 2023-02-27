Путин может столкнуться с нехваткой мобилизированных, — ISW

Мобилизованные россияне

Президент рф владимир путин может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса в ближайшие годы и может понадобиться увеличение количества призывников для срочной службы. На сегодняшний день ежегодно в рф призывается около 260 тысяч новобранцев.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Нехватка мобилизованных

В сообщении говорится, что при увеличении количества "срочников" могут возникнуть проблемы в связи с демографической ситуацией в стране. При этом каждый год в россии появляется примерно 800 тысяч юношей, достигающих 18-летия, но это число может не хватить, чтобы удовлетворить потребность в призывниках на срочную службу.

Кроме того, увеличение количества срочников может привести к увеличению числа физически слабых солдат и "вымыванию" молодых мужчин из экономики страны.

В связи с этим, увеличение количества срочников может оказать негативное влияние на стратегию развития экономики рф.

Напомним, что российские власти проводят скрытую мобилизацию, чтобы компенсировать большие потери на войне. В северокавказских регионах в армию забирают всех мужчин, независимо от состояния здоровья.

По информации украинской разведки, в россии продолжается скрытая мобилизация. Это необходимо для того, чтобы компенсировать большие потери оккупационных подразделений на войне.

Активный мобилизационный процесс продолжается на Северном Кавказе. Там, отметил украинский Генштаб, мобилизации подлежат фактически все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать.