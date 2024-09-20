Бої у Курській області — Путін наказав до середини жовтня витіснити ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Вище російське командування поставило перед окупаційною армією "витіснити Сили оборони" з Курської області до середини жовтня цього року. А до цього часу росіяни мають створити так звану "буферну зону" в прикордонні України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Повідомляється, що російська влада поставила завдання своїм військам витіснити українські війська з Курської області до середини жовтня 2024 року та створити "буферну зону" в прикордонних районах України вздовж міжнародного кордону з Росією на північному сході України. Водночас аналітики вважають, що окупаційні війська "навряд чи досягнуть цього за такий короткий термін".

У звіті також йдеться, що 19 вересня українське інформаційне агентство посилаючись на анонімні джерела повідомило, що російські сили зосередили у Курській області 37 000 військовослужбовців, наказавши витіснити ЗСУ з регіону до середини жовтня.

Зазначається, що Кремль хотів зібрати на Курщині угруповання військ, яке мало б п'ятикратну перевагу над українськими силами, перш ніж вдатися до "контрнаступу", але не зробив цього перед його початком 10 вересня.

"Російські війська розпочали контратаки в Курській області, але ще не почали широкомасштабних бойових дій, які б свідчили про узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області", — йдеться у звіті.

Крім того, в ISW відмітили, що постійні атаки окупантів вимагатимуть від російських сил передислокації додаткових підрозділів з України до Курської області та/або спрямування новостворених сил з території Росії в цей район замість лінії фронту в Україні.

"Російське військове командування продемонструвало бажання захистити пріоритетний наступ на Покровському напрямку від операційного тиску, спричиненого наступом ЗСУ в Курську область. Але контрнаступ росіян, за яким негайно настане наступ уздовж кордону, напевно створить оперативні вимоги, які вплинуть на вже ослаблені можливості РФ щодо спрямування більшої кількості живої сили та матеріальних засобів на Покровськ", — вважають аналітики.