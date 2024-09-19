Операція ЗСУ в Курській області — росіяни перекидають військову техніку

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область
Партизани руху "АТЕШ" зафіксували переміщення відновленої російської військової техніки 810 бригади морської піхоти до Курської області. Це свідчить про нестачу озброєння на Курському напрямку, яку Росія намагається компенсувати.
Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у четвер, 19 вересня.
"АТЕШ" зафіксував перекидання техніки 810 обрмп
Повідомляється, що агенти руху "АТЕШ" відстежили переміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки російської 810 бригади морської піхоти.
Як зазначили партизани, відновлену техніку перекидають у Курську область.
"На рембазах на півострові вони активно відновлюють всю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в Курську область. Це свідчить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", — йдеться у повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!