Операція ЗСУ в Курській області — росіяни перекидають військову техніку

Російська техніка на дорозі. Фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" зафіксували переміщення відновленої російської військової техніки 810 бригади морської піхоти до Курської області. Це свідчить про нестачу озброєння на Курському напрямку, яку Росія намагається компенсувати.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у четвер, 19 вересня.

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Повідомляється, що агенти руху "АТЕШ" відстежили переміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки російської 810 бригади морської піхоти.

Росіяни перекидають техніку. Фото: "АТЕШ"

Як зазначили партизани, відновлену техніку перекидають у Курську область.

Військова техніка росіян. Фото: "АТЕШ"

"На рембазах на півострові вони активно відновлюють всю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в Курську область. Це свідчить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", — йдеться у повідомленні.