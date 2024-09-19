Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область arrow

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

19 вересня 2024 16:28
Валерія Барановська - редактор
Операція ЗСУ в Курській області — росіяни перекидають військову техніку
Російська техніка на дорозі. Фото: "АТЕШ"
Валерія Барановська - редактор

Партизани руху "АТЕШ" зафіксували переміщення відновленої російської військової техніки 810 бригади морської піхоти до Курської області. Це свідчить про нестачу озброєння на Курському напрямку, яку Росія намагається компенсувати.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

"АТЕШ" зафіксував перекидання техніки 810 обрмп 

Повідомляється, що агенти руху "АТЕШ" відстежили переміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки російської 810 бригади морської піхоти.

Російська техніка
Росіяни перекидають техніку. Фото: "АТЕШ"

Як зазначили партизани, відновлену техніку перекидають у Курську область.

Росіяни переміщують техніку
Військова техніка росіян. Фото: "АТЕШ"

"На рембазах на півострові вони активно відновлюють всю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в Курську область. Це свідчить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", — йдеться у повідомленні.

Росіяни перекидають техніку
Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

росіяни військова техніка окупанти партизани АТЕШ Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:55 Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

16:55 Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації