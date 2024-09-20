Бои в Курской области — Путин приказал к середине октября вытеснить ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Высшее российское командование поставило перед оккупационной армией "вытеснить Силы обороны" из Курской области к середине октября этого года. А до этого времени россияне должны создать так называемую "буферную зону" в приграничных странах Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Сообщается, что российские власти поставили задачу своим войскам вытеснить украинские войска из Курской области до середины октября 2024 года и создать "буферную зону" в приграничных районах Украины вдоль международной границы с Россией на северо-востоке Украины. В то же время аналитики считают, что оккупационные войска "вряд ли достигнут этого за столь короткий срок".

В отчете также говорится, что 19 сентября украинское информационное агентство, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что российские силы сосредоточили в Курской области 37 000 военнослужащих, приказав вытеснить ВСУ из региона до середины октября.

Отмечается, что Кремль хотел собрать на Курщине группировку войск, которая имела бы пятикратное преимущество над украинскими силами, прежде чем прибегнуть к "контрнаступлению", но не сделал этого перед его началом 10 сентября.

"Российские войска начали контратаки в Курской области, но еще не начали широкомасштабных боевых действий, свидетельствующих о согласованной контрнаступательной операции, направленной на полное вытеснение украинских сил из Курской области", — говорится в отчете.

Кроме того, в ISW отметили, что постоянные атаки оккупантов потребуют от российских сил передислокации дополнительных подразделений из Украины в Курскую область и/или направление вновь созданных сил с территории России в этот район вместо линии фронта в Украине.

"Российское военное командование продемонстрировало желание защитить приоритетное наступление на Покровском направлении от операционного давления, вызванного наступлением ВСУ в Курскую область. Но контрнаступление россиян, за которым немедленно последует наступление вдоль границы, наверняка создаст оперативные требования, которые повлияют на уже ослабленные возможности РФ по направлению количества живой силы и материальных средств на Покровск", — считают аналитики.