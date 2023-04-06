Путін намагається створити умови для тотального контролю над окупованими територіями, — ISW

Президент рф володимир путін

Президент росії володимир путін називає "тероризмом" боротьбу із загарбниками й закликає до посилення "правоохоронних операцій", щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Репресії на окупованих територіях

За словами путіна на зустрічі з Радою національної безпеки росії, зміцнення контролю росії над окупованими територіями України є питанням внутрішньої безпеки та верховенства права. Він закликав до інтеграції окупованих територій до складу росії й наголосив на важливості російських "відновлювальних" зусиль на окупованих територіях для сприяння цьому процесу.

путін звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на окупованих територіях та відзначив "терористичні атаки" проти окупаційних чиновників та правоохоронних органів, маючи на увазі напад українських партизанів на окупантів.

Він наголосив на необхідності посилення "правоохоронних операцій" для захисту від таких нападів і закликав до більш активної участі місцевих українських громадян у "правоохоронних процесах".

Експерти вважають, що путін використав поняття "тероризм" та загрози внутрішньої безпеки росії, щоб виправдати внутрішні репресії та створити умови для подальших репресій з боку "правоохоронних органів" на окупованих територіях.

Нагадаємо, що військові росії продовжують знищувати природноресурсний потенціал тимчасово окупованих територій України. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших захоплених областях.