Маляр рассказала, как оккупанты производят вырубку лесов на оккупированных территориях

Анна Маляр

Военные рф продолжают уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных территорий Украины. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других захваченных областях.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Предприниматели рф осуществляют неконтролируемую вырубку лесных насаждений в Украине. В случае ее продления она приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, грунтовой и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений", — рассказала Маляр.

К тому же в течение последней декады марта в районе оккупированного Мариуполя было зафиксировано перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.

Маляр рассказала, что в некоторых населенных пунктах ТОТ Украины командование рф запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях. Это может привести к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем — к запущенности сельскохозяйственных угодий.

Напомним, проблемы с доступом гражданского населения к медицинской помощи на временно оккупированной территории Украины усугубляются. Это происходит потому, что российское оккупационное командование все больше привлекает местные медицинские учреждения для лечения своих военных. В результате местные жители теряют возможность получать даже экстренную медицинскую помощь.

Также мы писали, что глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что ТОТ пока тревожно. По ее словам, оккупационные чиновники еще немного времени уехать оттуда.

Добавим, оккупанты Запорожской области готовятся к обороне. Они создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.