Президент рф владимир путин

Президент рф владимир путин называет "терроризмом" борьбу с захватчиками и призывает к усилению "правоохранительных операций", чтобы создать условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Репрессии на оккупированных территориях

По словам путина на встрече с Советом национальной безопасности россии, укрепление контроля россии над оккупированными территориями Украины является вопросом внутренней безопасности и верховенства права. Он призвал к интеграции оккупированных территорий в состав россии и подчеркнул важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия этому процессу.

путин обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на оккупантов.

Он подчеркнул необходимость усиления "правоохранительных операций" для защиты от таких нападений и призвал к более активному участию местных украинских граждан в "правоохранительных процессах".

Эксперты считают, что путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности россии, чтобы оправдать внутренние репрессии и создать условия для дальнейших репрессий со стороны "правоохранительных органов" на оккупированных территориях.

Напомним, что военные рф продолжают уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных территорий Украины. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других захваченных областях.