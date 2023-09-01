Путін насправді боїться тривалої війни проти України, — Юсов

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Фото: armyinform

Для президента РФ Володимира Путіна всі "червоні лінії" та "точка неповернення" вже пройдені. При цьому диктатор та його оточення насправді бояться тривалої війни проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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Юсов висловив думку, що Путін та його команда вже перейшли кордон, за яким відступ практично неможливий. Хоча офіційна російська пропаганда говорить про готовність вести військові дії протягом тривалого часу, внутрішній дискурс у Росії цього не підтверджує.

"Мені здається, що для нього (Путіна. — Ред.) точка неповернення та "червоні лінії" вже давно пройшли. І це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт", — сказав Юсов.

Юсов також зазначив, що російська сторона прагне зберегти видимість стабільності для свого населення, наголошуючи на збереженні економічної нормальності, тоді як війна представлена як щось віддалене.

Це, на його думку, вказує на побоювання Кремля перед тривалим конфліктом, інакше внутрішній дискурс у країні був би іншим.

Нагадаємо, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ країна-терорист РФ посилює ядерний шантаж. Ситуацію посилює і передача країнами-союзниками Україні винищувачів F-16.