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РФ усиливает ядерные угрозы на фоне успешного контрнаступления ВСУ, — Newsweek

30 августа 2023 15:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ усиливает ядерные угрозы на фоне успешного контрнаступления ВСУ, — Newsweek
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На фоне успешного контрнаступления ВСУ страна-террорист РФ усиливает ядерный шантаж. Ситуацию усугубляет и предстоящая передача странами-союзниками Украине истребителей F-16.

Об этом говорится в материале Newsweek.

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В общем, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно угрожал ядерным ударом. Мол, для защиты русской территории.

Недавно эти угрозы начали заостряться на фоне успехов украинских защитников на фронте. В частности, после увольнения на Запорожском направлении населенного пункта Роботино. После этого в российском инфопространстве пропагандисты истерически призвали командование РФ ударить ядерным оружием по Украине.

Ситуацию осложнило и то, что союзники Украины согласились передать истребители F-16.

"Как только они официально поставят F-16, мы наносим удар тактическому ядерному оружию. Они убеждены, что мы этого не сделаем. Вот почему это нужно сделать", — сказал известный российский пропагандист Соловьев.

К тому же, на днях РФ разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Это сделали в ответ на "агрессивное поведение своих западных соседей".

Напомним, на сегодняшний день, в РФ фиксируют увеличение активности грузовых перевозок по направлению Тегеран — Москва. Вероятно, Иран может поставлять государству-террористу новые беспилотники или запасные части к ним.

Добавим, в сентябре в Беларуси запланированы так называемые военные учения армии РФ. По всей вероятности, Россия ищет новые поводы возобновления активных действий с северного направления.

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