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Путин на самом деле боится длительной войны против Украины, — Юсов

1 сентября 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин на самом деле боится длительной войны против Украины, — Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Для президента РФ Владимира Путина все "красные линии" и "точка невозврата" уже пройдены. При этом диктатор и его окружение на самом деле боятся длительной войны против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.

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Юсов выразил мнение, что Путин и его команда уже перешли границу, за которой отступление практически невозможно. Хотя официальная российская пропаганда говорит о готовности вести военные действия на протяжении длительного времени, внутренний дискурс в России этого не подтверждает.

"Мне кажется, что для него (Путина. — Ред) точка невозврата и "красные линии" уже давно прошли. И это понимают многие представители его режима, так называемых бизнес-элит", — сказал Юсов.

Юсов также отметил, что российская сторона стремится сохранить видимость стабильности для своего населения, акцентируя внимание на сохранении экономической нормальности, в то время как война представлена как что-то отдаленное. 

Это, по его мнению, указывает на опасения Кремля перед лицом продолжительного конфликта, иначе внутренний дискурс в стране был бы другим.

Напомним, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ страна-террорист РФ усиливает ядерный шантаж. Ситуацию усугубляет и предстоящая передача странами-союзниками Украине истребителей F-16.

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