Путін не боїться надання Україні фінансової допомоги — у ЗМІ розповіли про плани диктатора

Володимир Путін. Фото: Reuters

За даними ЗМІ, фінансування у розмірі 61 мільярд доларів, яке днями ухвалили у Сенаті Сполучених Штатів, допоможе Україні протриматися у 2024 році. Однак, російського диктатора Володимира Путіна не лякає надання такої допомоги. Він переконаний, що зможе пересидіти Захід.

Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що навіть ухвалення відповідної фінансової допомоги не змінює той факт, що наступні місяці будуть складними для України і навряд чи допоможе виграти їй війну.

Зокрема, на думку аналітиків, країна стикається з нестачею зброї та людських ресурсів, "тому що вона загальмувала набір нових військ". Наслідком цього може стати втрата більше території до кінця цього року.

"Чим більше землі втрачає Україна, тим важче стає закінчити війну на прийнятних умовах", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як йдеться у виданні, американська допомога значно зменшує ймовірність поразки українських військ. Принаймні це стає можливим завдяки передачі ракет дальнього радіусу дії, які дозволять уражати цілі глибоко у російському тилу. У Вашингтоні припускають, що якщо Україні вдасться протриматися у 2024 році, то наступний 2025-й буде вже не таким складним.

Крім того йдеться, що попри надмірну впевненість у Путіна, Росія продовжує великих втрат заради "скромних здобутків". Крім того, ресурси РФ виснажуються й країні доводиться використовувати запаси старого озброєння і техніки.

"Російська витривалість вражає, але не безмежна. Можливо, напруження, економічне та інше, почне даватися взнаки, коли війна затягнеться", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів.

До слова, у Пентагоні відповіли, скільки ракет ATACMS США передадуть Україні.