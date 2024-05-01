Путин не боится предоставления Украине финансовой помощи — в СМИ рассказали о планах диктатора
По данным СМИ, финансирование в размере 61 миллиарда долларов, которое на днях приняли в Сенате Соединенных Штатов, поможет Украине продержаться в 2024 году. Однако российского диктатора Владимира Путина не пугает предоставление такой помощи. Он уверен, что сможет пересидеть Запад.
Об этом пишет Bloomberg.
Что изменит финансирование США на поле боя
Издание отмечает, что даже принятие соответствующей финансовой помощи не изменяет тот факт, что следующие месяцы будут сложными для Украины и вряд ли поможет выиграть войну.
В частности, по мнению аналитиков, страна сталкивается с нехваткой оружия и человеческих ресурсов, "потому что она затормозила набор новых войск". Следствием этого может стать потеря больше территорий к концу этого года.
"Чем больше земли теряет Украина, тем труднее становится закончить войну на приемлемых условиях", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, как говорится в издании, американская помощь значительно уменьшает вероятность поражения украинских войск. По крайней мере, это становится возможным благодаря передаче ракет дальнего радиуса действия, которые позволят поражать цели глубоко в российском тылу. В Вашингтоне предполагают, что если Украине удастся продержаться в 2024 году, то следующий 2025 год будет уже не таким сложным.
Кроме того, речь идет, что несмотря на чрезмерную уверенность у Путина, Россия продолжает большие потери ради "скромных достижений". Кроме того, ресурсы РФ истощаются, и стране приходится использовать запасы старого вооружения и техники.
"Российская выносливость поражает, но не безгранична. Возможно, напряжение, экономическое и другое, начнет сказываться, когда война затянется", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 апреля Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.
К слову, в Пентагоне ответили сколько ракет ATACMS США передадут Украине.
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