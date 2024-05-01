Путин не боится предоставления Украине финансовой помощи — в СМИ рассказали о планах диктатора

Владимир Путин. Фото: Reuters

По данным СМИ, финансирование в размере 61 миллиарда долларов, которое на днях приняли в Сенате Соединенных Штатов, поможет Украине продержаться в 2024 году. Однако российского диктатора Владимира Путина не пугает предоставление такой помощи. Он уверен, что сможет пересидеть Запад.

Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что даже принятие соответствующей финансовой помощи не изменяет тот факт, что следующие месяцы будут сложными для Украины и вряд ли поможет выиграть войну.

В частности, по мнению аналитиков, страна сталкивается с нехваткой оружия и человеческих ресурсов, "потому что она затормозила набор новых войск". Следствием этого может стать потеря больше территорий к концу этого года.

"Чем больше земли теряет Украина, тем труднее становится закончить войну на приемлемых условиях", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как говорится в издании, американская помощь значительно уменьшает вероятность поражения украинских войск. По крайней мере, это становится возможным благодаря передаче ракет дальнего радиуса действия, которые позволят поражать цели глубоко в российском тылу. В Вашингтоне предполагают, что если Украине удастся продержаться в 2024 году, то следующий 2025 год будет уже не таким сложным.

Кроме того, речь идет, что несмотря на чрезмерную уверенность у Путина, Россия продолжает большие потери ради "скромных достижений". Кроме того, ресурсы РФ истощаются, и стране приходится использовать запасы старого вооружения и техники.

"Российская выносливость поражает, но не безгранична. Возможно, напряжение, экономическое и другое, начнет сказываться, когда война затянется", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

К слову, в Пентагоне ответили сколько ракет ATACMS США передадут Украине.