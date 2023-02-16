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Путин не сможет собрать достаточно сил для нового наступления, по крайней мере, до мая, — СМИ

16 февраля 2023 11:21
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
СМИ утверждают, что до мая россия не сможет собрать достаточно сил для большого наступления.
Новое наступление армии рф возможно только по политическим причинам
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская армия в Украине находится в таком состоянии, что к следующему большому наступлению сможет подготовиться не раньше мая. Если же наступление начнется раньше, то только по требованию путина.

Об этом сообщает, ссылаясь на источники в американских и британских властях, издание CNN.

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Кремль не имеет ресурсов на большое наступление

По информации американских военных, пишет CNN, российский оккупационный контингент сейчас не готов к новому большому наступлению.

Россияне смогут собрать достаточно сил и ресурсов для нового великого наступления, о котором говорят в последнее время, не раньше начала мая.

Впрочем, количество российских войск на границе и на оккупированных территориях постепенно увеличивается, но оно еще далеко от необходимого для наступления уровня.

Почему наступление может начаться раньше мая

Вместе с тем, отмечает CNN, в Пентагоне считают, что россия может начать большое наступление раньше мая.

Такой шаг будет связан исключительно с требованием кремля, то есть с давлением политической верхушки россии, а не с готовностью войск.

Отношение украинской власти

Издание также отмечает со ссылкой на неназванного украинского дипломата, что в Украине тоже скептически относятся к возможности нового великого наступления россии.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, на этом все... Не поражает по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", — отметил чиновник.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россия уже начала свое большое наступление. Впрочем, с ним у оккупантов возникли большие проблемы.

Фото из российских СМИ

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