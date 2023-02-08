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Росія готується до великого наступу в нереалістичні строки: ISW назвав фактори, які грають проти рф

8 лютого 2023 07:04
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росія не готова до великого наступу у такі нереалістичні строки, вважає ISW
Проти окупантів грають як час, так і простір
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська окупаційна армія отримала нереалістичні строки для підготовки великого наступу на Донбасі. За кілька тижнів в Україні почнеться весна, яка унеможливить маневрену війну.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Наступ уже мав початися

Аналітики Інституту нагадали заяву розвідки Великої Британії про те, що великий російський наступ на Донбасі мав розпочатися уже на початку січня 2023 року.

Але ця спроба, якщо вона справді була, обернулася просуванням лише на кількасот метрів за тиждень.

Причиною такої ситуацї є як відсутність необхідної кількості боєприпасів, так і брак потрібних для наступу маневрених підрозділів.

Кремль натякає, але не має сил

У ISW нагадали усі імовірні сигнали російського керівництва про майбутній великий наступ, але зазначили, що окупаційна армія не готова до цього, зокрема, через нереалістичність строків цієї операції.

Проти росії діють час і простір — в Україні наближається період весняного тепла і дощів, коли маневрена війна буде неможлива в принципі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що росія готується до тривалої війни в Україні. Столтенберг впевнений, що ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки диктатор путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою.

У лютому-березні й українська розвідка очікує на активні дії на фронті. Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації поставленого президентом рф завдання щодо захоплення східних областей України.

Додамо, що президент володимир путін хоче захопити усю територію Донецької і Луганської областей до кінця лютого.

Втім, аналітики ISW наголошують, що кремлівський диктатор, імовірно, знову помилився в оцінці потужності власних збройних сил.

Інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову потужність для того, аби завоювати понад 11 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області до кінця лютого.

Фото з російських ЗМІ

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