Путін планує ліквідувати Пригожина та пообіцяти амністію "вагнерівцям", — росЗМІ

Володимир Путін. Фото: Sputnik

Президент Росії Володимир Путін планує ліквідувати Євгенія Пригожина та пообіцяти амністію бойовикам "Вагнера". Російський диктатор поставив силовикам завдання знищити очільника збройного формування.

Про це повідомляє видання "Важные истории", посилаючись на джерела з Генштабу ЗС РФ.

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Як зазначив співрозмовник, російські війська не мають серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Наразі "кістяк угруповання збирають із усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС та ФСБ".

"Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один — точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", — зауважив він.

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Яка зараз ситуація в Москві

Через бунт Євгена Пригожина Москва практично повністю блокована. Також перекритий рух федеральною трасою "Дон".

Станом на зараз російська столиця практично повністю заблокована військами та силовими структурами.

На усіх перехрестях та виїздах з міста можна помітити посилені патрулі.

"Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині", — зазначили у ГУР.

Нагадаємо, у Росії в московському СІЗО "Водник" почався бунт. Повідомляється й про початок заворушень і в інших регіонах країни.