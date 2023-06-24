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В російських СІЗО почалися масові бунти

24 червня 2023 15:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В російських СІЗО почалися масові бунти
Бунт у російських СІЗО. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії в московському СІЗО "Водник" почався бунт. Повідомляється й про початок заворушень і в інших регіонах країни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Де ще почалися бунти

"У СІЗО "Водник" утримуються, зокрема, Володимир Кара-Мурза, а також фігуранти справи "Весни" Валентин Хорошенін та Євген Затєєв", — пишуть російські ЗМІ.

У телеграм-каналі "ВЧК ОПГУ" зазначають, що до бунту приєднується і СІЗО "Бутирка". У цьому ізоляторі також утримуються політв'язні — до прикладу, Артем Камардін із "Маяковської справи".

Скриншот дописів

Також ЗМІ публікують записи бунту з російських СІЗО.

Своєю чергою у Федеральній службі виконання покарань заперечують інформацію про бунти в СІЗО.

Відключення телебачення та радіо

У колоніях Володимирської області відключають телебачення та радіо, повідомляє "Довод" із посиланням на свої джерела. Саме у цьому регіоні відбуває свій термін Олексій Навальний.

"Відключення виправних установ від зв'язку може бути пов'язане з бунтами в СІЗО Москви та непідтвердженою ситуацією в ІЧ-2 у Ростові-на-Дону: там, ймовірно, ще кілька годин тому на територію колонії зайшов спецназ із БТР", — зазначають у телеграм-каналі "SOTA".

Скриншот допису

Своєю чергою очільник ФСВП у Москві Сергій Мороз приїхав до СІЗО-5 "Водник", незважаючи на заперечення бунту в ньому з боку відомства. Наразі Мороз оглядає 3 та 4 корпуси СІЗО, повідомляють джерела "SOTA".

Зовні у СІЗО посилення немає.

Заголовок

Нагадаємо, два місяці поспіль власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин брехав про нестачу боєприпасів. Він накопичував їх для підготовки бунту проти міністерства оборони РФ. 

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