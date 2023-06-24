Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", — росСМИ
Президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Евгения Пригожина и пообещать амнистию боевикам "Вагнера". Российский диктатор поставил силовикам задачу уничтожить главу вооруженного формирования.
Об этом сообщает издание "Важные истории", ссылаясь на источники из Генштаба ВС РФ.
России нечем защищаться
Как отметил собеседник, у российских войск нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. "Костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ".
"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", — отметил он.
Какая сейчас ситуация в Москве
Из-за бунта Евгения Пригожина Москва практически полностью блокирована. Также перекрыто движение по федеральной трассе "Дон".
На сегодняшний день российская столица практически полностью заблокирована войсками и силовыми структурами.
На всех перекрестках и выездах из города можно увидеть усиленные патрули.
"Городом движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри", — отметили в ГУР.
Напомним, в России в московском СИЗО "Водник" начался бунт. Сообщается и о начале беспорядков и в других регионах страны.