Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", — росСМИ arrow

Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", — росСМИ

24 июня 2023 15:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", — росСМИ
Владимир Путин. Фото: Sputnik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Евгения Пригожина и пообещать амнистию боевикам "Вагнера". Российский диктатор поставил силовикам задачу уничтожить главу вооруженного формирования.

Об этом сообщает издание "Важные истории", ссылаясь на источники из Генштаба ВС РФ.

Читайте также:

России нечем защищаться

Как отметил собеседник, у российских войск нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. "Костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ".

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", — отметил он.

Скриншот сообщения

Какая сейчас ситуация в Москве

Из-за бунта Евгения Пригожина Москва практически полностью блокирована. Также перекрыто движение по федеральной трассе "Дон".

На сегодняшний день российская столица практически полностью заблокирована войсками и силовыми структурами.

На всех перекрестках и выездах из города можно увидеть усиленные патрули.

"Городом движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри", — отметили в ГУР.

Напомним, в России в московском СИЗО "Водник" начался бунт. Сообщается и о начале беспорядков и в других регионах страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас