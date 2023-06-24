Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", — росСМИ

Владимир Путин. Фото: Sputnik

Президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Евгения Пригожина и пообещать амнистию боевикам "Вагнера". Российский диктатор поставил силовикам задачу уничтожить главу вооруженного формирования.

Об этом сообщает издание "Важные истории", ссылаясь на источники из Генштаба ВС РФ.

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Как отметил собеседник, у российских войск нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. "Костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ".

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", — отметил он.

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Какая сейчас ситуация в Москве

Из-за бунта Евгения Пригожина Москва практически полностью блокирована. Также перекрыто движение по федеральной трассе "Дон".

На сегодняшний день российская столица практически полностью заблокирована войсками и силовыми структурами.

На всех перекрестках и выездах из города можно увидеть усиленные патрули.

"Городом движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри", — отметили в ГУР.

Напомним, в России в московском СИЗО "Водник" начался бунт. Сообщается и о начале беспорядков и в других регионах страны.