Путін залякує Захід і попереджає про серйозні наслідки, якщо Україні доволять стріляти по Росії західною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: er.ru

Якщо західні держави дозволять Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по Росії, це матиме "серйозні наслідки". Найперше — для маленьких країн Європи.

Про це у вівторок, 28 травня, під час візиту до Узбекистану заявив російський диктатор Володимир Путін.

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Путін відкрито погрожує союзникам України, які надають їй далекобійну зброю.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", — заявив диктатор РФ.

І вкотре пролунало залякування ядерною зброєю.

"Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?", — наголосив кремлівський лідер.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито термін повноважень Президента України Володимира Зеленського закінчився, і зараз він незаконно керує країною.

Раніше аналітики повідомили, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною.