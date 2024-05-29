Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін попередив НАТО про "серйозні наслідки", якщо західна зброя атакуватиме Росію arrow

Путін попередив НАТО про "серйозні наслідки", якщо західна зброя атакуватиме Росію

29 травня 2024 05:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Путін залякує Захід і попереджає про серйозні наслідки, якщо Україні доволять стріляти по Росії західною зброєю
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: er.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Якщо західні держави дозволять Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по Росії, це матиме "серйозні наслідки".  Найперше — для маленьких країн Європи.

Про це у вівторок, 28 травня, під час візиту до Узбекистану заявив російський диктатор Володимир Путін

Читайте також:

Кремль уважно стежить за перемовинами Києва і країн-партнерів України

Путін відкрито погрожує союзникам України, які надають їй далекобійну зброю. 

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", — заявив диктатор РФ.

І вкотре пролунало залякування ядерною зброєю. 

"Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?", — наголосив кремлівський лідер.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито термін повноважень Президента України Володимира Зеленського закінчився, і зараз він незаконно керує країною.

Раніше аналітики повідомили, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною. 

війна
володимир путін
НАТО
військова допомога
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ