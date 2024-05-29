Путін залякує Захід і попереджає про серйозні наслідки, якщо Україні доволять стріляти по Росії західною зброєю

Путін попередив НАТО про "серйозні наслідки", якщо західна зброя атакуватиме Росію
Якщо західні держави дозволять Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по Росії, це матиме "серйозні наслідки". Найперше — для маленьких країн Європи.
Про це у вівторок, 28 травня, під час візиту до Узбекистану заявив російський диктатор Володимир Путін.
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Путін відкрито погрожує союзникам України, які надають їй далекобійну зброю.
"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", — заявив диктатор РФ.
І вкотре пролунало залякування ядерною зброєю.
"Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?", — наголосив кремлівський лідер.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито термін повноважень Президента України Володимира Зеленського закінчився, і зараз він незаконно керує країною.
Раніше аналітики повідомили, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною.
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