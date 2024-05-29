Путин запугивает Запад и предупреждает о серьезных последствиях, если Украине разрешат стрелять по России западным оружием

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: er.ru

Если западные государства позволят Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по России, это повлечет "серьезные последствия". В первую очередь — для маленьких стран Европы.

Об этом во вторник, 28 мая, во время визита в Узбекистан заявил российский диктатор Владимир Путин.

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Путин открыто угрожает союзникам Украины, которые дают ей дальнобойное оружие.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду, прежде чем говорить о нанесение ударов вглубь России", — заявил диктатор РФ.

И еще раз прозвучало запугивание ядерным оружием.

"Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, то как поведут себя США, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений?", — подчеркнул кремлевский лидер.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского истек, и сейчас он незаконно управляет страной.

Ранее аналитики сообщили, что Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной.