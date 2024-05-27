Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною - факти

"Президент" Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Кремлі продовжують доводити те, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною. У країні-агресорці активно просувають інформаційні кампанії, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки у бік РФ щодо суверенної території та народу нашої країни.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни від 26 травня.

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Як відомо, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив 26 травня, що президент України Володимир Зеленський порушив конституцію України, "скасувавши" вибори, і "вже не є легітимним лідером країни". Володін видав, що Зеленський не має права ухвалювати офіційні рішення, включно з оголошенням мобілізації.

За його словами, Україна "перестала існувати як правова держава" у 2014 році" і "будь-які угоди з нелегітимним президентом є недійсними і можуть бути оскаржені в майбутньому". Ці заяви відповідають давнім наративам Кремля щодо українського виборчого законодавства та легітимності.

"Президент" Росії Володимир Путін 24 травня заявив, що український парламент та Конституційний суд повинні вивчити конституцію країни, щоб "визначити законність посадових осіб, які залишаються на своїх посадах після закінчення їхніх термінів". Однак, відповідно до українського закону, що регулює воєнний стан, в якому перебуває Україна з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, проведення виборів президента заборонено під час воєнного стану.

Кремль віддавна та послідовно просуває ідеї про те, що українська держава та уряд "втратили свою легітимність, суверенітет та незалежність унаслідок Євромайдану у 2014 році".

А нова заява Володіна вкотре доводить, що Росія не вважає дійсними будь-які угоди, укладені з Україною з 2014 року, і, ймовірно, не поважатиме майбутні угоди з нинішнім українським урядом, включаючи можливі домовленості про закінчення війни.

Нагадаємо, наразі на Заході продовжується публічне обговорення права України використовувати надану ним зброю для ударів по військових об'єктах Росії. Це відбувається на тлі спроб країни-агресорки переконати партнерів нашої країни продовжувати добровільно накладені обмеження та розколоти альянс НАТО.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.