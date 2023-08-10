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Путін привів руйнування та смерть у РФ, — ГУР

10 серпня 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін привів руйнування та смерть у РФ, — ГУР
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник української розвідки Андрій Юсов висловив думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше, кривавий диктатор навів руйнацію та смерть у власну країну.

Про це Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Юсова, після агресивних дій проти України, починаючи зі спроб приєднання Криму і продовжуючись бойовими діями на Донбасі, а також подальшим збройним вторгненням, стало зрозуміло, що руйнівні наслідки цієї війни поширилися і на російську територію. При цьому тисячі постраждалих і вбитих російських військових, які прибули з метою порушення миру та порядку, стали доказом цього.

Представник ГУР також наголосив на тому, що корінь проблеми криється в пасивності російського суспільства.

"Відсутність активної позиції громадян у Росії, їх нездатність демократичними методами відстоювати свої права стали основою поточної кризи в країні. Попри те, що Україна не була агресором, Путін і його команда, за підтримки більшості росіян, внесли елементи війни, хаосу та страждання у свою рідну країну", — зазначив представник ГУР МО.

Нагадаємо, що в Росії підвищили граничний вік призову до армії. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.

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