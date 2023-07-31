Путин манипулирует переговорами во время контрнаступления ВСУ, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной. По его словам, этому якобы мешает контрнаступление ВСУ.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Манипуляции переговорами

Во время пресс-конференции на саммите Россия-Африка 29 июля Путин обвинил Украину в том, что она начала широкомасштабное наступление, чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее войска обороняются.

"Российские официальные лица ранее использовали упоминание о переговорах для того, чтобы обвинить Украину в том, что она является стороной, не желающей вступать в переговорные дискуссии, и Путин, вероятно, использует обсуждение украинского контрнаступления, чтобы подорвать сообщения об успехах Украины на поле боя и обвинить Украину в длительном отсутствии интереса к потенциальному переговорному процессу", — считают аналитики.

В ISW напомнили, что российские войска совершали свои атаки в Луганске и вокруг Донецка почти непрерывно еще до начала украинского контрнаступления. Об этом Путин решил не упоминать во время пресс-конференции.

Российский диктатор также высоко оценил работу командующего Центральным военным округом генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева по отражению атак ВСУ и обеспечению продвижения вперед. Аналитики добавили, что речь идет о Луганской области.

Напомним, военное пространство РФ присоединилось к распространению нарративов Кремля о якобы неудачном контрнаступлении ВСУ. Россияне преувеличивают украинские потери, называя это "провалом".

Также мы писали, что российские оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Захватчики бросают на фронт отряды "шторм-Z". В основном они состоят из заключенных.