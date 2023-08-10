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Путин привел разрушение и смерть в РФ, — ГУР

10 августа 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин привел разрушение и смерть в РФ, — ГУР
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в самой России. Более того, кровавій диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.

Об єтом Юсов сообщил в эфире телемарафона.

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По словам Юсова, после агрессивных действий против Украины, начиная с попыток присоединения Крыма и продолжая боевыми действиями на Донбассе, а также последующим вооруженным вторжением, стало ясно, что разрушительные последствия этой войны распространились и на российскую территорию. При этом тысячи пострадавших и убитых российских военных, прибывших с целью нарушения мира и порядка, стали доказательством этого.

Представитель ГУР также акцентировал внимание на том, что корень проблемы кроется в пассивности российского общества.

"Отсутствие активной позиции граждан в России, их неспособность демократическими методами отстаивать свои права, стали основой текущего кризиса в стране. Несмотря на то что Украина не была агрессором, Путин и его команда, при поддержке большинства россиян, внесли элементы войны, хаоса и страдания в свою родную страну", — указал представитель ГУР МО.

Напомним, что в России повысили предельный возраст призыва в армию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной. По его словам, этому якобы мешает контрнаступление ВСУ.

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