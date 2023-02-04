Путін продовжує підтримувати націоналістичних блогерів

Президент рф володимир путін

Президент росії володимир путін підтримує критичні націоналістичні настрої блогерів. Путін, ймовірно, прагне придушити опозиційні ЗМІ, які прямо протистоять путінському режиму чи цілям, зокрема, антивоєнні голоси.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Звіт ISW

Російська влада оголосила про арешт Олександра Гусова, передбачуваного адміністратора Telegram-каналів "Нове століття" і ВЧК-ОГПУ, за звинуваченням у здирстві 3 лютого до тероризму після того, як московська влада провела розслідування щодо Селіверова на предмет його зв'язків з опозиційним виданням. .

Селіверів — антивоєнний активіст, а ВЧК-ОДПУ характеризує себе як викриття "таємниць чиновників, олігархів, бандитів, силовиків". При цьому 26 січня Гусов заперечував свій зв'язок з "Новим віком" та ВЧК-ОГПУ, а 28 січня Селіверів заперечував зв'язок із Nexta Live.

"Путін цензурував кілька великих опозиційних ЗМІ наприкінці січня 2023 року, як раніше повідомляв ISW. Путін, ймовірно, прагне придушити опозиційні ЗМІ, які прямо протистоять путінському режиму або цілям, у тому числі антивоєнні голоси, підтримуючи при цьому такі голоси, як націоналістичні блогери, які підтримують режим путіна та війну, навіть коли мілілогери критикують режим за погане виконання військових завдань. вони вважають недостатнім", —йдеться у повідомленні.

Відомі російські військові блогери все частіше критикують владу рф за невдачі на фронті. Зокрема, міноборони звинувачують у великих втратах серед особового складу армії рф.

Раніше в ISW писали про те, як фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин бореться за політичний вплив у Росії з екс-главарем бойовиків Ігорем Гіркіним.