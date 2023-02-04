Путин продолжает поддерживать националистических блоггеров, — ISW
Президент рф владимир путин поддерживает критические националистические настроения блоггеров. Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные СМИ, которые прямо противостоят путинскому режиму или целям, в том числе антивоенные голоса.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
-
В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло
-
Не спешат с истребителями, чтобы не разозлить россию
-
Оказывал помощь мирным жителям до последнего: в Бахмуте погиб волонтер из США
-
Стало известно, когда Франция передаст Украине системы ПВО Mamba
-
Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Поставка истребителей F-16 должна быть согласована со всеми странами-партнерами
-
Во Франции арестовали итальянского босса мафии, который работал шеф-поваром
-
В Мелитополе коллаборанты ходят по квартирам горожан с квитанциями о фейковых долгах
-
Андре Тан признался, что Пако Рабанн оказал существенное влияние на его жизнь: как именно
-
В воздушное пространство США залетел шпионский воздушный шар из Китая: все подробности
Отчет ISW
Российские власти объявили об аресте Александра Гусова , предполагаемого администратора Telegram-каналов "Новый век" и ВЧК-ОГПУ, по обвинению в вымогательстве 3 февраля к терроризму после того, как московские власти провели расследование в отношении Селиверова на предмет его связей с оппозиционным изданием Nexta Live.
Селиверов — антивоенный активист, а ВЧК-ОГПУ характеризует себя как разоблачение "тайн чиновников, олигархов, бандитов, силовиков". При этом 26 января Гусов отрицал свою связь с "Новым веком" и ВЧК -ОГПУ, а 28 января Селиверов отрицал связь с Nexta Live.
"Путин подверг цензуре несколько крупных оппозиционных СМИ в конце января 2023 года, как ранее сообщал ISW. Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные СМИ, которые прямо противостоят путинскому режиму или целям, в том числе антивоенные голоса, поддерживая при этом такие голоса, как националистические блоггеры, которые поддерживают режим путина и войну, даже когда миллогеры критикуют режим за плохое выполнение военных задач. они считают недостаточным", — говорится в сообщении.
Известные российские военные блоггеры все чаще критикуют власть россии за неудачи на фронте. В частности, минобороны обвиняют в больших потерях среди личного состава армии рф.
Ранее в ISW писали о том, как финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин борется за политическое влияние в россии с экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным.