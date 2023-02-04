Путин продолжает поддерживать националистических блоггеров

Президент рф владимир путин

Президент рф владимир путин поддерживает критические националистические настроения блоггеров. Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные СМИ, которые прямо противостоят путинскому режиму или целям, в том числе антивоенные голоса.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Отчет ISW

Российские власти объявили об аресте Александра Гусова , предполагаемого администратора Telegram-каналов "Новый век" и ВЧК-ОГПУ, по обвинению в вымогательстве 3 февраля к терроризму после того, как московские власти провели расследование в отношении Селиверова на предмет его связей с оппозиционным изданием Nexta Live.

Селиверов — антивоенный активист, а ВЧК-ОГПУ характеризует себя как разоблачение "тайн чиновников, олигархов, бандитов, силовиков". При этом 26 января Гусов отрицал свою связь с "Новым веком" и ВЧК -ОГПУ, а 28 января Селиверов отрицал связь с Nexta Live.

"Путин подверг цензуре несколько крупных оппозиционных СМИ в конце января 2023 года, как ранее сообщал ISW. Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные СМИ, которые прямо противостоят путинскому режиму или целям, в том числе антивоенные голоса, поддерживая при этом такие голоса, как националистические блоггеры, которые поддерживают режим путина и войну, даже когда миллогеры критикуют режим за плохое выполнение военных задач. они считают недостаточным", — говорится в сообщении.

Известные российские военные блоггеры все чаще критикуют власть россии за неудачи на фронте. В частности, минобороны обвиняют в больших потерях среди личного состава армии рф.

Ранее в ISW писали о том, как финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин борется за политическое влияние в россии с экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным.