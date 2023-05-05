Путін скасує більшість парадів на 9 травня через удар безпілотника по Кремлю, — ISW

Правоохоронці РФ біля Кремля, 3 травня 2023 рік. Фото: REUTERS

Президент Росії Володимитр Путін намагатиметься скасувати більшість парадів, які планувалися на 9 травня, День Перемоги у Росії. Таку вказівку, ймовірно, очільник Кремля може видати на фоні удару по Москві безпілотником.

Про це повідомляє ISW.

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Що відомо

Як йдеться в матеріалі, чиновники РФ скоріше за все використають удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасувань парадів до Дня Перемоги.

Парад в тимчасово окупованому Криму вже скасований. Без офіційного обґрунтування чи з міркувань безпеки.

"Російські чиновники в кількох містах заявили, що вони скасовують заходи та паради 9 травня через турботу про учасників "спеціальної військової операції". Раніше ISW оцінювало, що Кремль використає події 3 травня, щоб скасувати заходи 9 травня та збільшити свої інформаційні зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для Росії. Кремль, ймовірно, сподівається обмежити типові події 9 травня, щоб приховати занепад російської армії, оскільки такі події демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої або критична для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв", — йдеться в повідомленні.

Москва також побоюється і того, що вшанування загиблих військовослужбовців можуть стати потенційним джерелом внутрішньої негативної реакції на високу кількість втрат Росії в Україні, кажуть в ISW.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня на Кремль сталась атака безпілотником. У США навідріз заперечують причетність до "пригоди".

Натомість у Москві залишаються плани провести парад на 9 травня на Червоній площі. Президент РФ Володимир Путін братиме в ньому участь. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

В Україні також відреагували на "інцидент" з безпілотниками. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. По сценарію Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем".