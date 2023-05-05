Путин отменит большинство парадов на 9 мая из-за удара беспилотника по Кремлю, — ISW

Правоохранители РФ у Кремля, 3 мая 2023 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин будет пытаться отменить большинство парадов, которые планировались на 9 мая, День Победы в России. Такое указание, вероятно, глава Кремля может выдать на фоне удара по Москве беспилотником.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Что известно

Как говорится в материале, чиновники РФ, скорее всего, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы.

Парад во временно оккупированном Крыму уже упразднен. Без официального обоснования или из соображений безопасности.

"Российские чиновники в нескольких городах заявили, что они отменяют мероприятия и парады 9 мая из-за заботы об участниках "специальной военной операции". Ранее ISW оценивало, что Кремль использует события 3 мая, чтобы отменить мероприятия 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России.Кремль, вероятно, надеется ограничить типичные события 9 мая, чтобы скрыть упадок российской армии, поскольку такие события демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо критическая для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев", — говорится в сообщении.

Москва также опасается и того, что чествование погибших военнослужащих может стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине, говорят в ISW.

Напомним, в ночь на 3 мая на Кремль произошла атака беспилотником. В США наотрез отрицают причастность к "происшествию".

В Москве же остаются планы провести парад на 9 мая на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин будет в нем участвовать. Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков.

В Украине также отреагировали на инцидент с беспилотниками. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк связал заявление Кремля о беспилотнике над резиденцией президента РФ с подготовкой российским руководством масштабного теракта. По сценарию Россия сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов, а затем демонстрирует "дроны над Кремлем".