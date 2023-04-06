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путін вигадав байку про те, що ЗСУ убивають своїх військових, які потрапляють в полон

6 квітня 2023 15:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Президент росії володимир путін
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

росіяни продукують фейки про українську армію на найвищому рівні. Так, президент росії володимир путін вигадав байку про те, що українські військові нібито убивають своїх же побратимів, які потрапляють у полон.

Про це володимир путін заявив під час зустрічі із гауляйтером "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Зустрівшись із донецьким колаборантом Денисом Пушиліним, путін несподівано розказав вигадку про жорстоких "українських нацистів".

Зокрема, за словами путіна, українці убивають своїх же військовослужбовців, які потрапляють в полон до росіян.

300 снарядів

Диктатор країни-агресора навіть вигадав моторошні деталі одного із таких розстрілів.

"Ось вчора доповіли, що на одному з напрямків 14 військових української армії здалися в полон. Було вже пізно, тому наші залишили кілька осіб, щоб навіть не охороняли, а щоб вранці сьогодні вивести їх із зони бойових дій. 300 снарядів противник поклав в одне місце, знищив всіх своїх військових", — заявив володимир путін на зустрічі із Денисом Пушиліним.

Нагадаємо, у березні російські пропагандисти розповсюджували фейк, що українські військові буцімто ріжуть свинину на Корані.

Фото з російських ЗМІ

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