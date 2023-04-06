путін вигадав байку про те, що ЗСУ убивають своїх військових, які потрапляють в полон

Президент росії володимир путін

росіяни продукують фейки про українську армію на найвищому рівні. Так, президент росії володимир путін вигадав байку про те, що українські військові нібито убивають своїх же побратимів, які потрапляють у полон.

Про це володимир путін заявив під час зустрічі із гауляйтером "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Зустрівшись із донецьким колаборантом Денисом Пушиліним, путін несподівано розказав вигадку про жорстоких "українських нацистів".

Зокрема, за словами путіна, українці убивають своїх же військовослужбовців, які потрапляють в полон до росіян.

300 снарядів

Диктатор країни-агресора навіть вигадав моторошні деталі одного із таких розстрілів.

"Ось вчора доповіли, що на одному з напрямків 14 військових української армії здалися в полон. Було вже пізно, тому наші залишили кілька осіб, щоб навіть не охороняли, а щоб вранці сьогодні вивести їх із зони бойових дій. 300 снарядів противник поклав в одне місце, знищив всіх своїх військових", — заявив володимир путін на зустрічі із Денисом Пушиліним.

Нагадаємо, у березні російські пропагандисти розповсюджували фейк, що українські військові буцімто ріжуть свинину на Корані.

Фото з російських ЗМІ