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путин придумал байку о том, что ВСУ убивают своих военных, которые попадают в плен

6 апреля 2023 15:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Президент россии владимир путин
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

россияне производят фейки об украинской армии на самом высоком уровне. Так, президент россии владимир путин придумал басню о том, что украинские военные якобы убивают своих же попадающих в плен.

Об этом владимир путин заявил во время встречи с гауляйтером "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Басня о "жестоких нацистах"

Встретившись с донецким коллаборантом Денисом Пушилиным, путин неожиданно рассказал выдумку о жестоких "украинских нацистах".

В частности, по словам путина, украинцы убивают своих же военнослужащих, которые попадают в плен к россиянам.

300 снарядов

Диктатор страны-агрессора даже придумал жуткие детали одного из таких расстрелов.

Вот вчера доложили, что на одном из направлений 14 военных украинской армии сдались в плен. Было уже поздно, поэтому наши оставили несколько человек, чтобы даже не охраняли, а чтобы утром сегодня вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военных", — заявил владимир путин на встрече с Денисом Пушилиным.

Напомним, в марте российские пропагандисты распространяли фейк, что украинские военные режут свинину на Коране.

Фото из российских СМИ

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