Путін зустрівся з Шойгу: про що доповів міністр оборони диктатору

Президент РФ Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу , на якій було обговорено питання перевірки Тихоокеанського флоту Росії. Стало відомо, про що говорили сторони.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін підкреслив, що пріоритет застосування озброєнь Російської Федерації нині пов'язаний із проведенням спеціальних операцій, але розвиток флоту залишається одним із важливих завдань. Він також зазначив, що перший етап раптової перевірки Тихоокеанського флоту пройшов на високому рівні, і що сили ВМФ РФ можуть бути залучені в конфліктах на будь-якому напрямку.

Шойгу, своєю чергою, повідомив, що завершальний етап перевірки Тихоокеанського флоту розпочнеться з 18 квітня на Далекому Сході. Він також зазначив, що стратегічні ракетоносці Росії здійснять польоти до центральної частини Тихого океану з імітацією завдання ударів по корабельним групам. У перевірці Тихоокеанського флоту беруть участь понад 25 тисяч військових, 167 кораблів та суден, 12 підводних човнів, 89 літаків та гелікоптерів. В рамках раптової перевірки ТОФ було відпрацьовано питання готовності до застосування зброї стратегічними ракетними підводними човнами.

Обидві сторони наголосили, що перевірка Тихоокеанського флоту має суто оборонний характер і не спрямована проти будь-якої країни. Водночас такі заходи перевірки озброєнь не можуть не привертати увагу інших держав і викликати певні занепокоєння міжнародною спільнотою.

Таким чином, Росія продовжує зміцнювати свої збройні сили та проводити перевірки своїх флотів, демонструючи свою готовність до захисту своїх інтересів та безпеки у регіоні Тихого океану.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів у штабі об'єднаного угруповання військ наради. Він заявив, що росія вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів.