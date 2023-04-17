Путин встретился с Шойгу: о чем доложил министр обороны диктатору

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой были обсуждены вопросы проверки Тихоокеанского флота России. Стало известно, о чем говорили стороны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Путин проводит встречу с Шойгу

Путин подчеркнул, что приоритет применения вооружений Российской Федерации в настоящее время связан с проведением специальных операций, но развитие флота остается одной из важных задач. Он также отметил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне и что силы ВМФ РФ могут быть задействованы в конфликтах на любом направлении.

Шойгу, в свою очередь, сообщил, что завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется с 18 апреля на Дальнем Востоке. Он также отметил, что стратегические ракетоносцы России совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам. В проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. В рамках внезапной проверки ТОФ были отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.

Обе стороны подчеркнули, что проверка Тихоокеанского флота имеет чисто оборонительный характер и не направлена против какой-либо страны. В то же время, такие меры проверки вооружений не могут не привлекать внимание других государств и вызывать определенные беспокойства в международном сообществе.

Таким образом, Россия продолжает укреплять свои вооруженные силы и проводить проверки своих флотов, демонстрируя свою готовность к защите своих интересов и безопасности в регионе Тихого океана.

Напомним, что министр обороны рф Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки войск совещания. Он заявил, что россия принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов.