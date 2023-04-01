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Шойгу заявил, что рф принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов

1 апреля 2023 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сергей Шойгу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны рф Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки войск совещания. Он заявил, что россия принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

Министр обороны рф подчеркнул, что объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. В настоящее время принимаются необходимые меры для их наращивания.

По словам Шойгу, количество выпускаемой продукции для обеспечения российских войск возросло кратно. Это относится как к обычным, так и к высокоточным типам средств поражения.

Он добавил, что это позволит выполнять поставленные российским диктатором владимиром путиным задачи на войне в Украине.

Напомним, россия намерена увеличить численность систем противовоздушной обороны и сформировать новые подразделения авиации уже в 2023 году.

Также мы писали, что законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Добавим, министр обороны россии Сергей Шойгу разразился угрозами, комментируя поставки Украине оружия. По его словам, такие шаги якобы только обостряют боевые столкновения.

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