Путін звинуватив Україну у відмові вести переговори

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у відмові сідати за стіл переговорів. А також вкотре заявив, що НАТО і США найбільша загроза для Росії

Про це він заявив на саміті "Росія — Африка", передають росЗМІ.

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На саміті "Росія — Африка", який проходить в РФ, російський диктатор заявив, що "всі протиріччя мають вирішуватись у ході переговорів, а Україна вести їх відмовляється",

"Суть полягає у створенні загрози нашій безпеці з боку США та НАТО. Вони також відмовляються вести переговори", — сказав Путін.

Нагадаємо, 27 липня в РФ відбувся форум "Росія — Африка", де Володимир Путін наобіцяв лідерам африканських країн повну дерусифікацію та небачену кількість зерна.

А перед цим у Кремлі звинуватили Захід у спробах "саботувати" саміт Росія — Африка і в "нахабному втручанні" і залякування африканських країн.