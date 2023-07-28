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Путін звинуватив Україну у відмові вести переговори

28 липня 2023 15:51
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Путін звинуватив Україну у відмові вести переговори
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у відмові сідати за стіл переговорів. А також вкотре заявив, що НАТО і США найбільша загроза для Росії

Про це він заявив на саміті "Росія — Африка", передають росЗМІ

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На саміті "Росія — Африка", який проходить в РФ, російський диктатор заявив, що "всі протиріччя мають вирішуватись у ході переговорів, а Україна вести їх відмовляється",

"Суть полягає у створенні загрози нашій безпеці з боку США та НАТО. Вони також відмовляються вести переговори", — сказав Путін. 

Нагадаємо, 27 липня в РФ відбувся форум "Росія — Африка", де Володимир Путін наобіцяв лідерам африканських країн повну дерусифікацію та небачену кількість зерна. 

А перед цим у Кремлі звинуватили Захід у спробах "саботувати" саміт Росія — Африка і в "нахабному втручанні" і залякування африканських країн.

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