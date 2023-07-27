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Путін бідкається, що Україна посилила фронтові атаки за останні кілька днів

27 липня 2023 23:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путін бідкається, що Україна посилила фронтові атаки за останні кілька днів
Президент РФ Володимир Путін на форумі "Росія — Африка" 27 липня 2023 року. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Україна посилила свої фронтові атаки за останні кілька днів. І хоча Путін зазначає, що кожен український штурм відбитий, він не каже, якою ціною все це здобувається.

Про це пише агенція Rеuters.

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В агенції зазначають, що російський президент таки визнає, що ЗСУ тиснуть і женуть армію РФ з України. За словами Путіна, Україна протягом останніх кількох днів посилила атаки на фронті. 

Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що на передовій "нічого нового" не відбувається.

"На півдні ми повільно, але впевнено рухаємось вперед", — заявив він.

Міністерство оборони Росії також заявляє, що російські війська відбили українські атаки в районі села Кліщіївка під Бахмутом і на північ від Роботиного на лінії фронту в Запорізькій області.

Проте заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала в Telegram, що під Бахмутом українські війська "поступово просуваються", а під Кліщіївкою, Курдюмівкою та Андріївкою тривають бої.

Нагадаємо, українські військові продовжують досягати успіху на фронті. Сьогодні, 27 липня, вони звільнили село Старомайорське Донецької області.

Глава держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили село Старомайорське Донецької області. Населений пункт повернувся під контроль України.

Також ми писали, що нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Додамо, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.

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