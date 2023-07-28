Путин обвинил Украину в отказе вести переговоры

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в отказе садиться за стол переговоров. А также в очередной раз заявил, что НАТО и США самая большая угроза для России

Об этом он заявил на саммите "Россия — Африка", передают росСМИ.

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На проходящем в РФ саммите "Россия — Африка" российский диктатор заявил, что "все противоречия должны решаться в ходе переговоров, а Украина вести их отказывается",

"Суть состоит в создании угрозы нашей безопасности со стороны США и НАТО. Они также отказываются вести переговоры", — сказал Путин.

Напомним, 27 июля в РФ состоялся форум "Россия — Африка", где Владимир Путин наобещал лидерам африканских стран полную дерусификацию и невиданное количество зерна.

А перед этим в Кремле обвинили Запад в попытках "саботировать" саммит Россия — Африка и в "наглом вмешательстве" и запугивание африканских стран.